Polizei Festnahme: Wittener (38) soll Brände in Bochum gelegt haben

Witten/Bochum. Noch am Sonntag (8.10.) hatte es in Bochum gebrannt. Ein Tag später konnte ein Wittener festgenommen werden. Ihm wird mehreres zur Last gelegt.

Ein Wittener gilt als dringend tatverdächtig, eine Reihe von Bränden in Bochum gelegt zu haben. Jetzt wurde der 38-Jährige festgenommen.

Wohnung des Witteners wurde durchsucht

Zwischen Ende Mai und Anfang Oktober kam es zu insgesamt sechs Feuern im Bereich des Bochumer Ostrings – es brannten vor allem Müllcontainer. Zuletzt standen am 8. Oktober mehrere Container in Flammen, das Feuer verursachte zusätzlich Schäden an einer Hausfassade und einem geparkten Auto.

Intensive Ermittlungen der Polizei führten am Montag (9.10.) zur Festnahme des Witteners. Die Beamten konnten in seiner Wohnung Beweismaterial sicherstellen. Der Verdächtige sitzt nun in U-Haft.

