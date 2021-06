Ferienspaß-Programm für Witten ist online einsehbar

Die „Drachenritter“ sind seit Langem beim Ferienspiele-Programm in Witten dabei.

Witten. Das hilft gegen Langeweile in den Ferien: Die Stadt Witten listet alle Angebote für Kinder in einem Ferienspaß-Kalender auf. Jetzt ist er online.

„Ferienspaß 2.0“ heißt das Wittener Programm für die Zeit vom 5. Juli bis zum 17. August, das jetzt für alle Schulkinder (mit Beginn der Schulpflicht) und Jugendlichen (bis einschließlich 17 Jahren) online abrufbar ist: Unter www.unser-ferienprogramm.de/witten gibt’s verschiedene Ideen gegen die Langeweile.

Auf der Webseite gibt es neben der Programmliste auch alle Informationen zu erforderlichen Anmeldungen: Ob Eltern ihre Kinder online, telefonisch oder per E-Mail anmelden – das ist bei jedem Angebot ausdrücklich vermerkt.

Reitschule oder Stand up-Paddling

Die Nachfrage ist seit der Freischaltung am 21. Juni bereits groß: „Einige Veranstaltungen sind bereits gut belegt oder ausgebucht“, weiß die städtische Ferienspiele-Koordinatorin Andrea Hold. Dabei spielt natürlich eine Rolle, dass für die Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln die Zahl der Plätze geringer ist als früher. Deshalb hat Organisatorin Andrea Hold eine Bitte: „Wenn Ihr für eine Veranstaltung angemeldet seid und doch nicht teilnehmen könnt, dann sagt bitte so früh wie möglich ab. Den Kindern, die dann nachrücken können, macht ihr damit eine Riesenfreude.“ Stornierte Plätze werden sofort wieder zur Anmeldung frei gegeben.

Wer durchs Programm scrollt, findet unterschiedlichste Angebote. Etwa Tennis beim Tennisclub Hohenstein, Jonglage mit dem Duo Artistico in der Ostermannhalle des KSV, Pallettenmöbelbau im Steinbruch Imberg, die Drachenritter-Action im Herrenholz, Tanzkurse bei Feldmann-Hartmann oder Kreativangebote in Werkstadt oder Haus der Jugend. Heiß begehrt werden Schnupperkurse in der Reitschule oder das Stand up-Paddling auf dem Hengsteysee sein.

Viele Veranstaltungen sind kostenfrei

In den Online-Kalender können noch weitere Veranstaltungen aufgenommen werden. Andrea Hold lädt alle Familien ein, immer mal wieder einen Blick ins Programm zu werfen.

Viele Veranstaltungen sind kostenfrei oder kosten nur wenige Euro. Wie bereits 2020 möchte die Stadt Witten die Pandemie-Belastung der Familien ein wenig lindern, indem keine Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen des Amtes für Jugendhilfe und Schule erhoben werden. Möglich ist die Preisgestaltung auch durch Sponsoren und Spender. Das sind: die Stadtwerke, Sparkasse, Siedlungsgesellschaft, Lions Club Witten, Lions Club Witten-Mark und das House of Carwash.

