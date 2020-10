Ferien: Wegen Corona bleiben viele Wittener daheim

In den Herbstferien noch einmal Sonne tanken im warmen Süden? Viele Wittener bleiben dieses Jahr angesichts steigender Corona-Fallzahlen lieber Zuhause. Wer trotzdem in den Urlaub fährt, muss flexibel sein. Die Devise lautet: „Wir schauen mal, was geht.“

In einem Punkt sind sich viele einig: Eine Auslandsreise bleibt diesen Herbst aus. Die Schaufensterscheiben der Reisebüros zeigen, dass Urlaub in Deutschland im Trend liegt. Am liebsten mit dem eigenen oder dem ausgeliehenen Wohnmobil. So wollen auch Claus Humbert und Sabine Maiwald-Humbert, beide 61 Jahre alt, in der zweiten Ferienwoche verreisen. Sie haben sich ein Wohnmobil geliehen und werden „einfach mal drauf los fahren“.

Statt nach Frankreich fährt das Wittener Ehepaar lieber nur ins Sauerland

Sie verreisen mit dem Wohnmobil: Die beiden Wittener Sabine Maiwald-Humbert und Claus Humbert wollten in den Herbstferien eigentlich nach Dänemark fahren. Jetzt bleiben sie lieber in der Nähe – und machen Urlaub im Sauerland. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

„Eigentlich wollten wir gerne nach Norden Richtung Dänemark, aber jetzt bleiben wir vielleicht doch lieber an einer Talsperre im Sauerland“, sagt Claus Humbert. Im Sommer hatte das Ehepaar noch überlegt, auf den Lieblings-Campingplatz in Frankreich zu reisen. „Als Frankreich auf der Corona-Karte immer röter geworden ist, war uns klar, dass das dieses Jahr wohl nichts mehr wird.“

Andere haben gar nicht erst mit der Urlaubsplanung angefangen. Saskia Koppmann (21) säße in den Herbstferien eigentlich schon wieder in ihren Anglistik-Vorlesungen an der Ruhr-Uni. Wegen Corona wurde der Semesterstart jedoch um einige Wochen verschoben. Auf große Partys geht die Studentin in ihrer freien Zeit trotzdem nicht: „Ich gehe sowieso nicht gerne feiern, aber mit mehr als zehn oder zwölf Leuten würde ich mich jetzt auch nicht treffen.“

Auch Familie Pohlmann hat keinen Urlaub geplant. Tochter Lea (18) geht in die Klasse 13 an der Hardenstein Gesamtschule. Die Herbstferien verbringt sie mit ihren Eltern Andrea (44) und Jörg (48) Zuhause. „Die meisten unserer Bekannten fahren nicht in den Urlaub“, sagt Andrea Pohlmann. Pläne für die freien Tage hat die Familie noch nicht: „Wir wollen im Moment eher weniger weggehen.“

Blumensträuße verschönern den Urlaub in den eigenen vier Wänden

Wer nicht in den Urlaub fährt, macht es sich gerne Zuhause nett. „Viele gönnen sich jetzt etwas und kaufen Schnittblumen, damit wenigstens etwas Schönes auf dem Tisch steht“, sagt Blumenverkäuferin Gabriele (58) von der Gärtnerei Zappe, die mit ihrem Stand auf dem Wochenmarkt steht. „Ich mache mir aber schon ein paar Gedanken, wenn ich sehe, wie die Leute leichtsinnig feiern und sich manche nicht an die Regeln halten.“

Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht scheint hier in der Innenstadt jedoch ein Großteil der Menschen zu befolgen. Das berichten auch die Inhaberinnen von der Buchhandlung Lehmkuhl und vom Casa Cuba am Rathausplatz. „Die Leute sind nach wie vor vorsichtig, viele warten sogar draußen“, sagt Lehmkuhl-Chefin Sabine Wirths-Hohagen. Die Herbstferien seien für den Handel immer eine kleine Auszeit, danach müsse man schauen, wie es weitergeht.

Draußen sitzen und viel lüften wird im Herbst schwieriger

Die herbstlichen Temperaturen bringen den Geschäften aber neue Sorgen. „Bisher konnten wir immer die Tür offen stehen lassen, aber dafür ist es mittlerweile zu kalt“, sagt Wirths-Hohagen. Jetzt muss sie in der kleinen Buchhandlung regelmäßig stoßlüften, um die Hygiene-Regeln einzuhalten. Ein extra Lüftungsgerät hat sie ebenfalls angeschafft.

Warm angezogen kann man jetzt noch draußen sitzen: Maritta Hupp (62) und Elli Stark (65) trinken zusammen etwas im Café Casa Cuba auf dem Wittener Rathausplatz. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Auch im Café Casa Cuba ein paar Häuser weiter ist der Herbst eingekehrt. Die Freundinnen Maritta Hupp (62) und Elli Stark (65) gehören zu den wenigen, die noch an einem der Tische draußen vor dem Casa Cuba sitzen. „Gedanken macht man sich wegen Corona so oder so, aber wir passen gut auf und stürzen uns nicht ins Getümmel“, sagt Maritta Hupp. Eine Auslandsreise kam für sie dieses Jahr nicht infrage: „Vielleicht fahre ich nach den Ferien noch innerhalb von Deutschland weg, wenn es wieder etwas leerer ist.“

Casa-Cuba-Inhaberin Justina Kaczybura erzählt, dass viele ältere Menschen aus Sorge vor Corona lieber draußen sitzen. Mit sinkenden Temperaturen wird das in den nächsten Wochen schwieriger. „Der Sommer lief sehr gut, deshalb haben wir jetzt einen Puffer für die kommende Zeit“, sagt Kaczybura. Dennoch: Die Sorge vor einer erneuten Schließung der Gastronomie bleibt bestehen.

