Sport Ferien in Witten: „Sport im Park“ geht wieder an den Start

Witten. Start frei für die Sommerferien in Witten. Zugleich geht es auch wieder los mit „Sport im Park“. Zum Programm gehört Drachenbootfahren.

Sommer, Sonne, Ferien und zeitgleich startet das kostenlose Programm „Sport im Park 2023“. In den nächsten sechs Wochen laden Sportvereine zu vielfältigen Angeboten ein.

Dazu gehören Baseball, Fitness, Kanusport, Baseball, Boule oder Zumba. In den meisten Fällen ist keine ohne Voranmeldung erforderlich. Eingeladen sind alle Wittener Bürger zu Sport und Bewegung an frischer Luft. Mitmachen kann jeder, ob trainiert oder untrainiert.

Sportvereine haben umfangreiches Programm aufgelegt

Bereits zum vierten Mal geht es mit „Sport im Park“ rund, insgesamt beteiligen sich 13 Sportvereine. Sie alle hoffen auf gutes Wetter und dass möglichst viele Leute mitmachen.

Die Programmübersicht sowie Informationen zu den Teilnahmebedingungen gibt es beim Stadtsportverband unter der Telefonnummer 5812350 oder unter https://ssv.witten.de/projekte-und-veranstaltungen/sport-im-park.

Aktuelle Informationen zum Beispiel zu Absagen aufgrund von schlechtem Wetter gibt es unter www.ssvwitten.de.

Los geht’s bereits am Wochenende. Am Samstag, 24. Juni, lädt die TG Witten um 10 Uhr auf dem Hohenstein zu Badminton und Fitnessprogramm ein, um 14 Uhr ist Tennis angesagt. Am Sonntag, 25. Juni, geht’s weiter mit Boule (15 Uhr, Bouleanlage Hohenstein), Bogenschießen (11 Uhr, Stockumer-Bogeneck) und Drachenbootfahren (11.30 Uhr, Wetterstraße 56).

Damit Sport im Park kostenlos bleiben kann, haben AOK und Kreissportbund Ennepe-Ruhr die Veranstaltung unterstützt.

