Farbschmierereien in Witten: Polizei stellt Graffiti-Sprayer

Witten. Mehrere Hausfassaden und eine Ampel in Witten hatte ein 23-Jähriger schon mit Farbe besprüht, als die Polizei ihn schnappte. Das ist geschehen.

Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen, 14. Juni, einen 23-Jährigen in Witten geschnappt. Mehrere Farbschmierereien im Stadtzentrum sollen auf sein Konto gehen.

Aufmerksame Zeugen hatten gegen 0.30 Uhr die Polizei wegen eines Graffiti-Sprayers zur Ardeystraße/Dortmunder Straße gerufen. Der Mann besprühte mehrere Hausfassaden und eine Ampel mit Farbe, anschließend ging er weiter in Richtung Marienhospital.

Der 23-jährige Wittener wurde noch in Tatortnähe angetroffen - samt Sprühdose in seiner Hand. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei dem Wittener acht weitere Farbspraydosen und Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Bislang wurden insgesamt neun Tatorte im Wittener Innenstadtbereich festgestellt, an denen der junge Mann in der Nacht von Dienstag (13. Juni) auf Mittwoch (14. Juni) gesprayt hat.

