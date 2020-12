Falsche Polizisten treiben in Witten ihr Unwesen

Falsche Polizisten rufen derzeit wieder verstärkt Senioren in Witten an.

Witten. Der Täter meldet sich am Telefon: Falsche Polizisten treiben in Witten wieder ihr Unwesen. Die echte Polizei warnt eindringlich vor diesem Trick.

Die Polizei warnt: Aktuell treiben wieder falsche Polizisten am Telefon ihr Unwesen. Die Betrüger sollen verstärkt in Witten in Aktion sein. Zuletzt sei es allerdings beim Versuch geblieben.

Schon in den vergangenen Wochen sind der Polizei viele Fälle gemeldet worden, in denen ältere Menschen gezielt telefonisch unter Druck gesetzt wurden. Stets ruft ein angebliches Familienmitglied in Not an. Nach Schilderungen von Betroffenen klingen der Anruf – insbesondere die Stimme – plausibel und täuschend echt.

Vor knapp zwei Wochen war eine 82-Jährige aus Herbede auf den perfiden Trick hereingefallen. In diesem Fall hatte sich die Anruferin als Staatsanwältin ausgegeben und behauptet, die Tochter der Seniorin habe mit dem Auto eine Radfahrerin totgefahren. Die Seniorin solle nun die Kaution entrichten. Nach mehreren Telefonaten holte die Frau ihr Erspartes von der Bank und übergab es einer vermeintlichen Angestellten der Polizei. Es handelte sich um rund 20.000 Euro.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche und bittet insbesondere Seniorinnen und Senioren um Vorsicht. Sie rät: Wenn Ihnen ein Anrufer seltsam vorkommt, beenden Sie das Gespräch und melden Sie den Vorfall dem Polizeinotruf „110“.

