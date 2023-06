Falsche Klempner bestehlen 90-Jährige in Witten

Witten. Zwei falsche Handwerker haben in Witten eine Seniorin abgelenkt und ihren Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht einen Mann mit Bierbauch.

Zwei Trickbetrüger, die sich als Handwerker ausgegeben haben, haben einer Seniorin (90) aus Witten ihren Schmuck gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor der dreisten Masche.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 30. Mai, an der Körnerstraße nahe der Steinstraße in der Wittener Innenstadt. Um 11.45 Uhr klingelte es an der Tür der 90-Jährigen. Ein angeblicher Handwerker erzählte ihr, dass er aufgrund von Problemen mit den Wasserleitungen im Haus die Wasseranschlüsse in ihrer Wohnung prüfen müsse. Der Mann ergänzte, dass sein Chef auch kommen würde, sodass die Wittenerin die Wohnungstür für diesen geöffnet ließ.

Zweite Person durchsuchte das Schlafzimmer

Während der vermeintliche Handwerker die Seniorin ablenkte, betrat der zweite Täter die Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer. Bevor das Duo die Wohnung verließ, forderte der erste Täter die 90-Jährige auf, ihm ihre Armbanduhr zu geben, um diese zu desinfizieren. Trotz Zweifeln kam sie der Aufforderung nach. Der Unbekannte nahm die Uhr an sich und verließ zusammen mit seinem Komplizen die Wohnung. Die Wittenerin stellte dann fest, dass neben der Uhr noch zwei Ketten aus dem Schlafzimmer entwendet worden waren.

Die Frau beschreibt die Täter wie folgt: Beide Männer trugen schwarze Overalls und sprachen akzentfreies Deutsch. Einer war etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 160 cm groß, mit Bierbauch und kurzen braunen Haaren. Der andere schien 45 bis 50 Jahre alt, war schlank und etwa 176 cm groß. Sein Haar sei, so die Frau, „straßenköterblond“. Zeugenhinweise: 0234 909-4135 oder -4441.

