Fahrradbotschafter startet Weihnachtsaktion für Kinder

Witten Alle Jahre wieder bittet Wittens Fahrradbotschafter Andreas Müller um gespendete Kinderräder. Sie sollen an Viertklässler übergeben werden.

Auch in diesem Jahr bittet Fahrradbotschafter Andreas Müller die Wittenerinnen und Wittener wieder, gebrauchte Kinderfahrräder zu spenden. „Viele Kinder bekommen zu Weihnachten neue Fahrräder geschenkt und oft wandern die alten in den Keller und rosten. Andere Räder sind schon lange dort. Besser wäre es, sie kämen an Kinder, die keines haben“, sagt er.

Abgabe in der Wittener Stadtgalerie

Von Montag (18.12.) bis Freitag (22.12.), jeweils nachmittags von 13 bis 18 Uhr können die Spenden im Klimatreff im Obergeschoss der Stadtgalerie abgegeben werden. Alternativ kann unter 0152 0431 8518 auch ein Termin für die Abgabe ausgemacht werden.

Die gespendeten Räder sollen dann an Viertklässler der verschiedenen Grundschulen in der Innenstadt, die kein eigenes Rad haben, übergeben werden. Für Zehnjährigen seien Räder mit 24-er Radgröße am besten geeignet, betont Müller. Die Räder sollten außerdem nur kleinere technische Probleme haben, die die Radstation einfach beheben kann - damit der Übergabe in den Schulen im kommenden Frühjahr nichts im Wege steht.

