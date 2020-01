Fahrplanwechsel ist einen Monat her

Fahrplanwechsel ist einen Monat her

Am 15. Dezember 2019 wurden ruhrgebietsweit die Fahrpläne umgestellt. Im Revier fahren S- und Regionalbahnen nun im 15- oder 30-Minuten-Takt. Daran wurden die Anschlüsse der Busse angepasst. In Witten sorgt zudem der Ausbau der Straßenbahn für Fahrplanänderungen.

Weil mehr in die Schiene investiert wird, wird anderswo gespart. Nach Fahrgastzählungen hat der EN-Kreistag entschieden, wenig genutzte Linien auszudünnen. So fährt die Linie 378 (Castrop-Langendreer) wird nicht mehr nach Witten. Die Linie 379 fährt samstagabends und sonntags nicht mehr nach Durchholz und endet in Bommern. Die 320 fährt nicht mehr nach Kämpen. Dafür kurvt eine neue Linie (374) von Vormholz nach Heven, biegt dann aber ab zur Ruhr-Universität.