Fahrpläne für Witten: Das ändern Bogestra und VER für 2021

Am Donnerstag (7.1.) ändern die Bogestra und die VER die Fahrpläne für Busse und Bahnen in Witten ein wenig ab. Das sind die Änderungen im Überblick:

Linie 320: Um die Pünktlichkeit der Linie 320 zu verbessern, werden die Fahrzeiten und die Fahrplanlage an allen Tagen angepasst.

Linie 373 (VER): Zur besseren Erschließung des Gewerbegebietes Brauckstraße wird montags bis freitags eine zusätzliche Fahrt um 20.14 Uhr ab Stockumer Bruch in Richtung Annen eingerichtet.

Linie 374: Die Fahrten der Linie 374 finden in beiden Richtungen 14 Minuten eher statt. Dadurch werden u.a. die Anschlüsse zu den Straßenbahn-Linien 309 und 310 verbessert.

Linie 375: Wie schon sonn- und feiertags im Sommer fährt die Linie 375 an der Ruhr-Universität nun auch montags bis freitags von der Haltestelle an der Universitätsverwaltung (Bussteig 6) statt von der Haltestelle am Uni-Center ab. Dadurch bedingt folgt als nächste Haltestelle in Fahrtrichtung Witten nicht mehr die Haltestelle Hallenbad Querenburg sondern direkt die Haltestelle Kleinherbeder Straße. Außerdem kommt es zu einer leichten Verschiebung der Fahrplanlage an allen Betriebstagen.

Linie 376: Um die Pünktlichkeit der Linie 376 zu verbessern, werden die Fahrzeiten im Bereich Witten an allen Tagen angepasst. Durch die neuen Fahrzeiten im Bereich Witten kommt die Linie drei Minuten später an der Ruhr-Universität an.

Die Verstärkungsfahrten der Linie 376 werden nur während der Vorlesungszeiten der Ruhr-Universität angeboten, d.h. für das Jahr 2021 vom 07. Januar 2021 bis 12. Februar 2021, vom 12. April 2021 bis 21. Mai 2021, vom 31. Mai 2021 bis 23. Juli 2021 sowie vom 04. Oktober 2021 bis 23. Dezember 2021.

Linie 378: Zwischen den Haltestellen Langendreer Amt und Im Ümminger Feld fahren die Busse der Linie 378 eine Minute eher in Richtung Ruhr-Universität.

Linie 379: Ab Ruhr Park starten alle Fahrten der Linie 379 montags bis freitags bis ca. 20 Uhr und samstags zwischen ca. 8 Uhr und 18 Uhr drei Minuten früher. In Gegenrichtung verschieben sich im gleichen Zeitraum die Fahrten um sechs Minuten nach vorne. Am Durchholzer Platz verbessern sich die Anschlüsse zur Linie 375. Weiterhin verbessern sich die Anschlüsse an Langendreer S.

Die ab dem 7. Januar 2021 gültigen Fahrpläne der Bogestra-Linien sind bereits jetzt auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne, die der VER-Linien auf www.ver-kehr.de abrufbar. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, die Bogestra-App, abgerufen werden.