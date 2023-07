Foto: AM / Diakonie Ruhr

Krankenhaus EvK in Witten: Verbund stellt Vorstandsteam neu auf

Witten. Der Evangelische Verbund Ruhr hat ein neues Vorstandsmitglied berufen. Matthias Adler rückt ins Team und hat so auch mit dem EvK Witten zu tun.

Der Evangelische Verbund Ruhr (EVR) stellt sein Vorstandsteam neu auf. Matthias Adler, Geschäftsführer der Evangelischen Krankenhausgemeinschaft Herne/Castrop-Rauxel, nimmt den Posten von Heinz-Werner Bitter ein. Bitter, der nicht zuletzt in dieser Funktion viele Jahre auch das Ev. Krankenhaus in Witten leitete, hatte sich Anfang Juli in den Ruhestand verabschiedet.

Der EVR ist ein Zusammenschluss der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne/Castrop-Rauxel, der das EvK in Witten angehört, sowie der Diakonie Ruhr mit ihrem Geschäftsführer Jens Koch. Der Konzern erwirtschaftete 2022 mit seinen fast 6000 Mitarbeitenden ein Umsatzvolumen von 375 Millionen Euro. Adler und Koch bilden nun gemeinsam die Spitze des Verbunds.

Standorte sollen enger zusammengeführt werden

Seit 2018 war Adler als kaufmännischer Vorstand eines Konzerns der Diakonie in Nordhessen tätig. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsführung der Recura-Kliniken in Potsdam. Gemeinsam wollen Adler und Koch die Geschäftsbereiche „Gesundheit und Soziales“ weiter und enger verzahnen und die Zusammenarbeit zwischen den Standorten im Ruhrgebiet intensivieren.

Lesen Sie auch:

„Die Krankenhauslandschaft steht vor großen Herausforderungen und weitreichenden Strukturänderungen. Neben der Digitalisierung steht die sektorenübergreifende Vernetzung und die inhaltliche und prozessuale Verzahnung mit den Sozialbereichen im Vordergrund“, so das neue Vorstandsmitglied.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten