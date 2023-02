Dieses Bild wird auch zu sehen sein. Im Evangelischen Krankenhaus in Witten eröffnet die EvK-Galerie am 16. Februar ihre neue Ausstellung. Prof. Dr. Detlef H. Mache (li.,Vorstand der Stiftung für Bildung und Kultur) und Dennis Klaebe (Verwaltungsleiter EvK Witten) zeigen eines der Ausstellungsstücke des Künstlers Wolfgang Nocke.

Kunst EvK-Galerie eröffnet in Witten eine besondere Ausstellung

Witten. Seit zehn Jahren präsentiert die EvK-Galerie wechselnde Kunstausstellungen im Evangelischen Krankenhaus Witten. Was die neue Ausstellung bietet.

Am 16. Februar (16 Uhr) wird im Erdgeschoss des Evangelischen Krankenhauses Witten die neue Ausstellung der EvK-Galerie eröffnet. Bereits seit 10 Jahren stellt die EvK-Galerie in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Bildung und Kultur zeitgenössische Werke international anerkannter Künstler wie Thomas Baumgärtel, Otmar Alt und Ren Rong aus.

Im Rahmen der Reihe „Ein Dialog unserer Zeit in der Sprache der Kunst“ präsentierten in den vergangenen zehn Jahren bekannte Künstler wie Otmar Alt, Thomas Baumgärtel, Kiddy Citny, Moritz Götze, Thierry Noir und Ren Rong ihre Werke in der Galerie.

EvK Witten: Kommende Ausstellung soll der Höhepunkt des Projekts werden

Nun vereint die neue Ausstellung eine Auswahl ihrer Arbeiten in einem gemeinsamen Auftritt und bildet damit den Höhepunkt der Kooperation zwischen dem EvK Witten und der Stiftung für Bildung und Kultur.

Mit diesen wechselnden Präsentationen nutzt die EvK-Galerie die bekanntermaßen heilende Wirkung der Kunst. Die Ausstellung richtet sich sowohl an Patientinnen und Patienten und deren Angehörige sowie Mitarbeitende des Krankenhauses und allgemein Kunstinteressierte.

