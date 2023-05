Events: Stadtmarketing Witten bietet im Juni volles Programm

Immer einen Besuch wert: das Bethaus der Bergleute in Witten. Bald gibt’s dort wieder einen Schmiede-Workshop.

Witten. Für das erste Juni-Wochenende hat das Stadtmarketing Witten drei Veranstaltungen angekündigt. Die Preise und Termine gibt es hier.

Zum Start in den Juni bietet das Stadtmarketing Witten ein volles Programm – das Angebot reicht von Stadtführungen bis hin zu einem Schmiede-Workshop, wie die Eventplaner in einer Pressemitteilung ankündigen. Bei allen drei Veranstaltungen sind noch Anmeldungen möglich.

Stadtführung durch Alt-Heven

Alt-Heven neu entdecken ist das Motto der Stadtführung am Samstag (3. Juni). Auch Alteingesessene Hevener können hier noch eine Menge über die Geschichte ihres Stadtteil erfahren, so verspricht es der Veranstalter. Bei dem zweistündigen Rundgang soll es darum gehen, wie sich aus kleinen Siedlungen in Heven-Dorf einer der einwohnerstärksten Stadtteile Wittens entwickelte. Los geht es um 14 Uhr, die Tour kostet elf Euro pro Person. Eine Anmeldung unter www.stadtmarketing-witten.de/wittenontour2023 ist erforderlich.

Naturführung auf dem Hohenstein

Die Naturführung am Hohenstein (Sonntag, 4. Juni) verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie. Welche Früchte wachsen an den Bäumen, welche Wildtiere leben am Hohenstein? Das sind Fragen, die bei der Entdeckungstour beantwortet werden. Los geht es um 10 Uhr, rund zweieinhalb Stunden soll die Führung dauern. Die Teilnahme kostet 13 Euro pro Person. Ein Besuch der Waldschule ist im Preis mit inbegriffen.

Schmieden am Bethaus

Am Bethaus der Bergleute können erwachsene Besucherinnen und Besucher am Sonntag (4. Juni) laut Stadtmarketing selbst zum Schmied werden. Unter Anleitung eines erfahrenen Schmiedes können die Teilnehmer ihr eigenes kleines Schmiedeteil – wie Nägel oder Bohrer fertigen. Anmeldungen sind auch hier über das Eventportal des Stadtmarketings möglich. Die etwa fünfstündige Tour kostet 50 Euro pro Person und startet um 13 Uhr. Ein wichtiger Hinweis des Veranstalters: Zum Schutz der Haut sollten Arme und Beine beim Schmieden mit Kleidung bedeckt sein.

Weitere Termine des Workshops stehen bereits fest: 24. Juni, 2. Juli, 20. August, 10. September, 30. September, 7. Oktober und 22. Oktober.

