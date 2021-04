Europapartei „Volt“ gründet ein Städteteam in Witten

Europa eine starke Stimme geben: Die Partei „Volt“ will jetzt ein Städteteam in Witten aus der Taufe heben.

Witten. Um Europa eine starke Stimme zu geben, hat sich die Partei „Volt“ gegründet. Nun wird ein Städteteam in Witten etabliert. Was genau hat man vor?

Die pro-europäische Europa-Partei „Volt“ bekommt jetzt einen Ableger in Witten. Am 9. April soll ein sogenanntes „Städteteam“ aus der Taufe gehoben werden.

„Wir wollen den Menschen Europa greifbar machen, auch hier in Witten“, erklärt Gründungsmitglied Josefine Naton. Man wolle die großen Herausforderungen dieser Zeit gemeinsam angehen, heißt es. So sollten erprobte Konzepte aus anderen europäischen Städten, etwa im Bereich digitaler Lehre und Gesundheitsversorgung oder des sozialen Wohnungsbaus, auf heimische Städte übertragen werden.

Was kann Witten von Kopenhagen lernen…?

„Wir müssen nicht immer alles neu erfinden. Denn möglicherweise gibt es irgendwo in Europa bereits eine Lösung, die wir bei uns vor Ort adaptieren können. Was können wir von Kopenhagen lernen, wenn es um Fahrradwege im Ruhrgebiet geht? Was von Tallinn, um die Digitalisierung im Ruhrgebiet voranzutreiben?“

„Volt“ stehe für (erneuerbare) „Energie für Europa“. Die „paneuropäische“ Partei, die schon in einigen Städten im Revier vertreten ist, sei im März 2017 von einer Französin, einem Italiener und einem Deutschen als Reaktion auf den Brexit und den erstarkenden Rechtspopulismus in Europa gegründet worden. Als Ziel wird ein geeintes, föderales Europa genannt, das all seinen Bürgern eine starke Stimme verleiht.

Wer sich zum virtuellen Meet & Greet von „Volt“ in Witten am 9. April anmelden will: josefine.naton@volteuropa.org an.