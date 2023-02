Eine Essener musste nach einem Unfall in Witten ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Auto prallt bei Wendemanöver in Witten gegen Transporter

Witten. Auf der Crengeldanzstraße in Witten ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Eine junge Essenerin ist bei einem Verkehrsunfall in Witten schwer verletzt worden.

Die Frau fuhr am Dienstagnachmittag (31.1.) gegen 16.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Crengeldanzstraße in Richtung Langendreer. An der Einmündung Sprockhöveler Straße wendete die 23-Jährige laut Polizei, um zurück nach Witten zu fahren. Dabei stieß sie mit dem Transporter eines 49-jährigen Hattingers zusammen, der ihr entgegenkam..

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Essenerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär bleiben musste. Die Crengeldanzstraße in Richtung Witten wurde bis etwa 18 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

