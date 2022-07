Es gibt noch einige freie Tische für Wittens Tafelmusik

Witten. Die Tafelmusik gehört zu den Höhepunkten in Wittens Veranstaltungskalender. Und doch gibt es noch ein paar freie Plätze. So kann man buchen.

Es ist ein Höhepunkt in Wittens Veranstaltungskalender: Standortgemeinschaft und Stadtmarketing bitten am Samstag, 23. Juli, wieder zu Tisch. In diesem Jahr findet die Tafelmusik auf dem Berliner Platz bis hin zur Stadtgalerie statt. Bei der Tafelmusik erwartet die Besucher und Besucherinnen von 17 bis 22 Uhr ein unterhaltsamer Sommerabend in gemütlicher Runde mit Musik. Essen und Getränke werden dann selbst mitgebracht.

Wittener können keine eigenen Tische nutzen

Um an der diesjährigen Tafelmusik teilzunehmen, ist eine Tischbuchung vorab erforderlich. Die Tischbuchungen werden ab sofort im Tourist & Ticket Service auf dem Rathausplatz (Marktstr. 7) entgegengenommen.

Bei der Tafelmusik wird natürlich auch köstlich getafelt. Das Essen bringen die Besucher selbst mit. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Die WAZ ist wie immer mit einer kostenlosen Fotoaktion vor Ort. Wer dabei sein möchte, der kann bei einem Gewinnspiel mitmachen. Im Pott sind acht Plätze am WAZ-Tisch. Für kleine Snacks wird dort auch gesorgt. Frikadellen, Kartoffelsalat oder Schampus mitzubringen, schadet aber nicht. Interessierte können unter waz.de/tafelmusik teilnehmen und noch bis 17. Juli ihr Glück versuchen.

Eine Tischbuchung ist verbindlich und kostet 20 Euro pro Tisch. An einem Tisch können bis zu 8 Personen sitzen. Die Anzahl der Tische ist begrenzt und es sind nur noch wenige Tische verfügbar. Die Nutzung eigener Tische ist in diesem Jahr nicht möglich.

Unterstützt wird die Tafelmusik vom Café Extrablatt, der AHE und Hörgeräte Steneberg. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.stadtmarketing-witten.de

