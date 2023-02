Ernst Alexander Biedermann leitet Notfallseelsorge in Witten

Witten/Hattingen. Notfallseelsorger kommen, wenn jemand gestorben ist und die Angehörigen Hilfe brauchen. Das Angebot in Witten und Hattingen hat einen neuen Chef.

Die Notfallseelsorge hat eine lange Tradition in unserer Region. Pfarrer Oliver Gengenbach war ab 1987 einer der ersten Notfallseelsorger Deutschlands. Er baute das Angebot im Evangelischen Kirchenkreis Hattingen-Witten auf und leitete sie bis zu seinem Ruhestand im September 2022. Nun hat sein Nachfolger übernommen: Ernst Alexander Biedermann.

„Die Notfallseelsorge ist ein wichtiger Dienst der evangelischen Kirche an der Gesellschaft“, betonte Superintendentin Julia Holtz bei der Amtseinführung Biedermanns im Lukaszentrum in Witten – ein Gedanke, dem sich auch der stellvertretende Landrat Jörg Obereiner anschließen konnte. Ernst Alexander Biedermann hat sich die Digitalisierung sowie eine bessere Vereinbarkeit der Dienste von Notfallseelsorgern mit ihrem Alltag auf die Fahnen geschrieben. Die ev. Kirche bietet auch immer wieder Kurse für Ehrenamtliche in dem Bereich an.

