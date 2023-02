Erdbebenopfer: Stadt Witten bietet Papier für Visaantrag

Witten. Erdbebenopfer, die nach Deutschland wollen, brauchen ein Visum. Dazu ist ein Papier von hiesigen Landsleuten nötig, das die Stadt Witten bietet.

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien wollen zahlreiche in Witten lebende Landsleute wissen, wie sie Angehörige nach Deutschland holen und hier unterbringen können. Dazu gibt die Stadt Witten jetzt einige Hinweise.

Verpflichtungserklärung steht auf der Seite der Stadt Witten bereit

Die Verwaltung weist darauf hin, dass türkische und syrische Staatsangehörige für eine Einreise ein gültiges Visum brauchen. Zuständig ist das Auswärtige Amt mit seinen Vertretungen im Ausland. Für den Visumsantrag wiederum ist eine Verpflichtungserklärung erforderlich.

Mit dem Papier sichert die Gastgeberin oder der Gastgeber zu, alle Kosten für die Hin- und Rückreise sowie des Aufenthalts in Deutschland zu übernehmen. Die Erklärung lässt sich über das Serviceportal der Stadt (serviceportal.witten.de/services) bei den Dienstleistungen unter V zu finden und kann von dort heruntergeladen werden. Die Internetseite des Auswärtigen Amtes lautet www.auswaertiges-amt.de

Aufenthalt in Deutschland von drei Monaten

Die Erdbebenopfer sollen nach jetzigem Stand drei Monate in Deutschland bleiben können. Eine Verlängerung soll laut Medienberichten nur in Ausnahmefällen möglich sein.

Da für einen Visaantrag auch persönliche Dokumente stehen die meisten Opfer vor einem gewaltigen Problem. Denn sie haben in der Regel alles an Hab und Gut verloren, einschließlich der Ausweispapiere. Um den Menschen trotzdem helfen zu können, will sich das Auswärtige Amt mit den türkischen Behörden sprechen. Voraussichtlich müssen die Antragsteller aber erst dorthin, bevor es mit dem Visaantrag losgehen kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten