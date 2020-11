„EN stellt sich quer“ demonstriert in Witten gegen die AfD

Das „EN stellt sich quer“-Bündnis protestiert am Samstag (28.11.) auf dem Rathausplatz in Witten gegen die AfD. (Hinweis: Dieses Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.)

Witten. Das „EN stellt sich quer“-Bündnis ruft am Samstag (28.11.) in Witten zur Demo gegen die AfD auf. Was die Gründe sind und wie man teilnehmen kann.

„Ennepe-Ruhr stellt sich quer“ (ENSSQ) – ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Initiativen – protestiert am Samstag (25.11) um 16 Uhr auf dem Wittener Rathausplatz gegen den geplanten Bundesparteitag der AfD . Der Grund: Die Partei will die Veranstaltung trotz steigender Corona-Infektionszahlen in Präsenz und nicht digital durchführen.

ENSSQ stellt sich klar dagegen und fürchtet, dass „mit diesem Parteitag ein weiterer Infektions-Hotspot“ erzeugt werde.

Unter Abstand und mit Maske wird in Witten protestiert

Deshalb ruft das Bündnis dazu auf , am Samstag mit Abstand, Maske und Hygieneregeln am Protest teilzunehmen. Für diejenigen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort sein wollen, bieten die Veranstalter einen Live-Stream auf Youtube an.

Zudem wollen sie auf die Situation im Wittener Rat aufmerksam machen. „Wir wollen nicht nur gegen den AfD Bundesparteitag demonstrieren, sondern auch auf die lokalen Gegebenheiten hinweisen. Die AfD soll es sich nicht zu gemütlich machen im Stadtrat und Kreistag“, so das ENSSQ-Bündnis.

