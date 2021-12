Omikron-Variante: Zwei Fälle in Witten jetzt bestätigt

Witten. Zwei Menschen in Witten sind mit Omikron infiziert. Laut Kreis besteht aber bei weiteren ein hochgradiger Verdacht auf diese Virusvariante.

399 Menschen in Witten sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert. Bei zwei von ihnen hat sich nun der Verdacht auf die Omikron-Variante bestätigt, teilt der Kreis mit. Bei zehn weiteren besteht nach wie vor ein hochgradiger Verdacht.

Im gesamten EN-Kreis wurde inzwischen bei zwölf der 1.459 aktuell Infizierten die hochgradig ansteckende Omikron-Variante mittels Ganzgenomsequenzierung bestätigt. Außer den beiden in Witten sind neun Menschen in Wetter und einer in Ennepetal betroffen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sei die Omikron-Variante nun in allen Bundesländern nachgewiesen.

Bei 32 weiteren Personen im Kreis besteht ein hochgradiger Verdacht auf die neuartige Variante. Die Verdachtsfälle liegen in variantenspezifischen PCR-Tests begründet, die eine Sicherheit von über 90 Prozent aufweisen, so die EN-Kreisverwaltung.

