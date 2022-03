Foto: Frank May / picture alliance

Inklusion EN-Kreis will mehr für Menschen mit Behinderung tun

Witten. Der EN-Kreis will die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung verbessern – auch in Witten. Eine neue Broschüre listet alle Vorhaben auf.

Inklusion in allen Lebenslagen – um diesem Ziel näher zu kommen, hat der Ennepe-Ruhr-Kreis ein neues Konzept vorgelegt. Was der Kreis unternimmt, um die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern, ist ab sofort in einer 42-seitigen Broschüre nachzulesen. Sie ist auch für Wittenerinnen und Wittener interessant.

Präsentieren das neue Inklusionskonzept des EN-Kreises: Abteilungsleiter Bernd Biewald, Inklusionsbeauftragter Fleming Borchert, Fachbereichsleiterin Astrid Hinterthür und Sachgebietsleiter Joel Stieglitz. Foto: EN-Kreis

Das neue Konzept umfasst die sieben Kategorien Bauen, Wohnen, Mobilität, Kommunikation, Sensibilisierung, Arbeit und Bildung. In der Broschüre werden die einzelnen Projekte in Tabellenform dargestellt, Grafiken zeigen den jeweiligen Bearbeitungsstand an. Die übersichtliche Gestaltung soll dazu beitragen, die zahlreichen abgeschlossenen, laufenden und zukünftigen Aktionen für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit leicht zugänglich zu machen.

Inklusionsbeauftragter: Nicht nur bauliche Barrieren abbauen

„Wir streben Verbesserungen in allen Lebensbereichen von Menschen mit Behinderung an. Um das zu schaffen, richten wir uns auch explizit an Personen ohne Einschränkungen, betreiben Aufklärungsarbeit und schaffen Dialoge. Es reicht eben nicht, nur bauliche Barrieren abzubauen“, erklärt der Inklusionsbeauftragte Fleming Borchert.

Damit gedankliche Barrieren gar nicht erst entstehen, organisiert der Kreis unter anderem Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Ein Beispiel ist die 2017 gegründete Inklusionswerkstatt „Inwerk“, die als Anlaufstelle für Lehrer und Schüler dient und Treffen, Thementage und Workshops anbietet.

Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Auch die Erwachsenen sollen noch stärker auf die Vorteile und Chancen einer gelungenen Inklusion aufmerksam gemacht werden. Neben regelmäßigen Fortbildungen für Kreisbeschäftigte sind Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung geplant. Zudem wird sich der EN-Kreis am 5. Mai am europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung beteiligen.

Inklusion am Arbeitsplatz ist ebenso Ziel des Konzeptes wie die größtmögliche Barrierearmut in Gebäuden und im öffentlichen Personennahverkehr. Das Übersetzen von Texten in leichte Sprache ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur inklusiven Verwaltung. Die digitale Broschüre findet sich auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter en-kreis.de.

