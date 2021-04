EN-Kreis: Weitere 4000 Impftermine ab Samstag buchbar

Impfen an der Drive-In-Impfstation in Schwelm. Menschen zwischen 60 und 79 Jahren haben noch einmal die Möglichkeit, einen Astrazeneca-Impftermin in der mobilen Impfstation zu buchen.

Schwelm. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat bekannt gegeben, ab wann und wie es einen Termin für die letzten 4000 Impfstoffdosen aus dem Sonderkontingent gibt.

Menschen zwischen 60 und 79 Jahren im Ennepe-Ruhr-Kreis haben ab Samstag, 10. April, noch einmal die Möglichkeit, einen Astrazeneca-Impftermin in der mobilen Impfstation zu buchen. Vergeben werden Termine für die letzten 4000 Impfstoffdosen aus dem einmaligen Sonderkontingent in Höhe von insgesamt 8770 Dosen, welches das Land dem Kreis für diese Personengruppe zur Verfügung gestellt hatte.

„Die Kassenärztliche Vereinigung hat uns ab Samstag Verstärkung in Form eines zusätzlichen Impfarztes und drei medizinischer Fachangestellten zugesagt", sagt Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür. „Das ermöglicht uns, die dritte Impfstraße in Betrieb zu nehmen und bereits am Samstag die ersten zusätzlichen Astrazeneca-Termine anzubieten."

Dabei gilt nach wie vor: Nur wer mindestens 60 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz im Ennepe-Ruhr-Kreis hat, ist auf diesem Weg impfberechtigt. Und nur wer einen Termin gebucht hat, wird auch geimpft. Die Terminbuchung ist ausschließlich online möglich und funktioniert wie folgt: Am Samstagmorgen, 10. April, um 8 Uhr wird das Buchungssystem des Ennepe-Ruhr-Kreises über den Link www.terminland.de/impfzentrum_en2 freigeschaltet. Auch über die Startseite des Internetauftritts des Kreises unter www.en-kreis.de wird man in das Buchungssystem gelangen.

Auch Partnerbuchungen möglich

Dort kann man sich mit Namen und E-Mail-Adresse registrieren und zwei Daten für die Erst- und Zweitimpfung auswählen; auch Partnerbuchungen sind möglich, sofern beide mindestens 60 Jahre alt sind. Ist die Buchung erfolgreich abgeschlossen, so erhält man eine E-Mail zur Bestätigung. Der Link wird so lange aktiv sein, bis alle 4000 Termine vergeben sind.

Geimpft wird dann am vereinbarten Termin in der mobilen Impfstation des Ennepe-Ruhr-Kreises auf dem Parkplatz der Dreifeldsporthalle in Schwelm, Milsper Straße 35. Dabei bleiben die Menschen mit Impftermin durchgängig in ihren Autos sitzen, sowohl zur Registrierung, als auch zum Arztgespräch, zur Impfung und zur Nachbeobachtung. Um einen zügigen Ablauf vor Ort sicherzustellen, bittet das Impf-Team darum, bequeme Kleidung anzuziehen, damit der Oberarm problemlos und ohne großen Aufwand freigemacht werden kann.

