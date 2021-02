Umwelt EN-Kreis sucht Spenden für neuen „Steinzeitwald“ in Witten

Witten. Der EN-Kreis sucht Spenden für eine Baumpflanzaktion. Später sind auch Patenschaften geplant. Wachsen soll der „Steinzeitwald“ in Witten.

Um den Klimaschutz im Kreisgebiet voranzutreiben, plant die EN-Agentur gemeinsam mit dem Rotaract Club Witten-Wetter-Ruhrtal und „Plant for the Planet“ eine Baumpflanzaktion. Für das nachhaltige Projekt werden noch Spenden benötigt. Wachsen soll der „Steinzeitwald“ aus Linden, Eschen, Ulmen, Ahorn, Flaumeichen, Haseln und Hainbuchen im alten Steinbruch Rauen in Witten.

Ausgewählt wurden heimische Baumarten, die sich bereits in der warmen und trockenen Jungsteinzeit als widerstandsfähig erwiesen haben. Auf dem Gelände ist Platz für 100 Bäume. Sie sollen nicht als Setzlinge sondern als Jungbäume gepflanzt, mit einem Schutz gegen Wildverbiss ausgestattet und über einen längeren Zeitraum gepflegt werden. Durch dieses nachhaltige Vorgehen entstehen Kosten von rund 80 Euro pro Baum, teilt der Kreis mit.

Schulklassen oder Unternehmen aus Witten können Patenschaft übernehmen

„Langfristig ist geplant, dass beispielsweise Schulklassen oder Unternehmen eine Patenschaft für die Bäume übernehmen und so den Nachhaltigkeitsgedanken weitertragen“, erklärt Kathrin Peters von der Initiative Zeero der EN-Agentur, die sich um das Projekt kümmert.

Durch Spenden von Unternehmen und Privatleuten aus dem Kreisgebiet bereits finanziert sind 1.500 weitere Bäume, die auf einer Fläche am Oberberger Weg in Wetter gepflanzt werden sollen. Zahlreiche Spender-Firmen haben auch ihre Bereitschaft signalisiert, die Bäume selbst zu pflanzen.

Exkursionen zu beiden Flächen geplant

„Dieser Zuspruch freut uns sehr. Angesichts der Pandemie haben wir aber leider noch nicht entscheiden können, in welcher Form und mit wie vielen Beteiligten die Pflanzaktion laufen wird“, bedauert Peters. Fest steht aber schon: Sobald die Lage es zulässt, werden Exkursionen zu beiden Flächen angeboten, so dass Interessierte die jungen Bäume besuchen können.

Wer für den Jungsteinzeitwald in Witten spenden möchte, findet alle Informationen auf der Internetseite unter www.zeero.ruhr im Bereich „Blog“. Von dort führt ein Link zur Crowdfunding-Kampagne, die noch bis Ende Februar läuft.

