EN-Kreis erweitert Öffnungszeiten der Impfstelle in Witten

Witten. Der EN-Kreis erweitert die Öffnungszeiten der stationären Impfstellen. Davon ist auch der Saalbau in Witten betroffen. Hier gibt’s den Überblick.

Die Kreisverwaltung hat die Öffnungszeiten der stationären Impfstellen ausgeweitet. Der Standort Ennepetal ist montags bis sonntags von 9 bis 20 Uhr geöffnet, die Impfstellen in den kreisangehörigen Städten machen jeweils einmal wöchentlich von 9 bis 19 Uhr Impfangebote. Das gilt also auch für den Saalbau in Witten, wo samstags gepikst wird.

Zwischen den Feiertagen kommt es zu folgenden Abweichungen: Am Mittwoch, 29. Dezember, hat die Impfstelle in Ennepetal von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am 31. Dezember hat sie von 9 bis 13 Uhr geöffnet, der Standort in Herdecke ist an diesem Freitag geschlossen. Am 1. Januar bleiben alle kommunalen Impfstellen geschlossen.

Junge Wittener brauchen einen Termin

Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gilt Terminpflicht, wer zwölf Jahre und älter ist kann die Impfstellen ohne Termin besuchen. Der Impfstoff von Biontech ist als Booster-Impfung für Menschen ab 18 Jahren zugelassen, Spikevax von der Firma Moderna für alle ab 30 Jahren. Wer jünger als 18 ist, kann derzeit keine Auffrischungsimpfung erhalten.

Am Montag (27.12.) hat das Impfteam des Ennepe-Ruhr-Kreises insgesamt 1.077 Impfungen verabreicht. Rund 23 Prozent der Impflinge waren jünger als 18 Jahre. 206 Dosen gingen an Kinder zwischen fünf und elf Jahren, 46 an Zwölf- bis 18-Jährige. 679 der 1.077 Impfungen wurden an der stationären Impfstelle in Ennepetal verabreicht (142 Erstimpfungen, 74 Zweitimpfungen, 463 Drittimpfungen).

Im Impfbus in Witten haben sich 246 Bürgerinnen und Bürger ihren Piks gegen das Corona-Virus abgeholt (22, 37, 187). 74 Kinder zwischen fünf und elf Jahren wurden an der stationären Impfstelle in Witten geimpft, 78 Menschen über zwölf Jahren in Gevelsberg (1, 5, 72).

