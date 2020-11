Einkommen: Wittener verdienen im NRW-Vergleich weniger

Nach Zahlen des Landesamts für Statistik haben Wittener ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 21.874 Euro zur Verfügung. Dieser Wert beruht auf Datenmaterial von 2018. In diesem Jahr verdienten die Wittener pro Kopf 818 Euro mehr als im Jahr 2017.

Witten belegt in dieser Statistik unter 396 Städten und Gemeinden in NRW Platz 282. Damit hat sich die Ruhrstadt seit 2017 leicht verbessert, als sie Rang 284 belegte. Doch im Vergleich mit den anderen acht Städten des EN-Kreises steht die einwohnerreichste Stadt schlechter da .

Jahreseinkommen: Witten im NRW-Ranking weit unten

So verdienten die Menschen in Gevelsberg im Schnitt 22.611 Euro (Platz 230), in Hattingen 23.051 Euro (Platz 197), in Ennepetal 24.176 Euro (Platz 105), in Schwelm 24.563 Euro (Platz 84), in Breckerfeld 25.843 Euro (Platz 52), in Wetter 26.402 Euro (Platz 36).

Mit Herdecke und Sprockhövel schafften es sogar zwei Städte unter die Top Ten in NRW. Sprockhövel belegt mit einem durchschnittlichen verfügbaren Jahreseinkommen je Einwohner von 30.864 Euro Platz 9, Herdecke mit 31.417 Euro Platz 6. Der EN-Kreis als Ganzes kommt damit auf ein durchschnittliches Einkommen von 24.441 Euro und belegt unter den 53 Verwaltungsbezirken des Landes Platz acht.

Durchschnittliches Einkommen in NRW liegt bei 22.294 Euro

Das durchschnittliche verfügbare Jahreseinkommen im Land lag laut IT NRW 2018 bei 22.294 Euro. Mit 39.443 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner aller 396 Städte und Gemeinden in NRW auf.

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme ( Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die den privaten Haushalten nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben – und zuzüglich empfangener Sozialleistungen – durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht.

Das verfügbare Einkommen dient als Indikator für die finanziellen Verhältnisse der Bevölkerung und erlaubt Aussagen zur lokalen Kaufkraft in den jeweiligen Städten und Gemeinden.

