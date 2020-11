Einzelhandel Einkaufen in Witten: Was gibt’s Neues in der Innenstadt?

Witten. Rutscht Witten nach dem Kaufhof-Aus in die Leerstands-Spirale? Welches Geschäft schließt und wer eröffnet neu in der City? Ein Überblick.

Handel ist Wandel, besonders in der Wittener Innenstadt. Nicht nur das leerstehende Kaufhof-Haus ist ein Problem. Die Stadtgalerie kriselt und Corona gibt Gastronomie und Handel den Rest. Dennoch haben auch einige Geschäfte neu eröffnet. Was also tut sich in Witten? Ein Überblick:

Nach der Schließung von Galeria Kaufhof erhält Witten Fördergelder, um die Innenstadt neu aufzustellen.

erhält Witten Fördergelder, um die Innenstadt neu aufzustellen. Einen Weihnachtsmarkt gibt es 2020 in Witten nicht, aber vier Termine fürs „Moonlight-Shopping“.

gibt es 2020 in Witten nicht, aber vier Termine fürs „Moonlight-Shopping“. Drei alteingesessene Fachgeschäfte in der Fußgängerzone schließen zum Jahresende. Neu hinzugekommen sind Action, der umgebaute Netto und ein Plattenladen.

„Moonlight-Shopping“ in Witten ab 10. Dezember

20. November: Mit Fördermitteln in Höhe von knapp 200.000 Euro für Planung und Personal will die Stadt die Weiterentwicklung der City anschieben. Stadtbaurat Stefan Rommelfanger glaubt, dass Dienstleistungen und Wohnen eine immer größere Rolle spielen, ebenso wie „mehr hochwertige Gastronomie“.

19. November: Das Weihnachtsparken startet am Donnerstag (19.11.) in der Innenstadt. Eigentlich hätte dann auch wie immer der Weihnachtsmarkt eröffnet werden sollen. Er fällt aber wegen Corona aus. Gerade jetzt, in der Pandemie, will die Stadt den Handel mit dem Gratis-Parken im Weihnachtsgeschäft wieder unterstützen.

19. November: Der Einzelhandel verzichtet auf den einzigen verkaufsoffenen Sonntag vor Weihnachten. Die Standortgemeinschaft Witten-Mitten hat das fünfstündige Einkaufsvergnügen am 20. Dezember, dem vierten Advent , abgesagt. Als Alternative gibt es nun viermal „ Moonlight-Shopping“ – am 10. und 11. sowie 17. und 18. Dezember.

Galeria Kaufhof in Witten seit 16. Oktober geschlossen

24. Oktober: In der Stadtgalerie stehen viele Läden leer, sind zugeklebt oder vergittert. Überall kleben Schilder: „Zu vermieten.“ Aber: Trotz mehr Leerständen ist in der City samstags immer noch was los .

16. Oktober: Am Freitag um 13.43 Uhr haben sich die Türen von Kaufhof zum letzten Mal geschlossen . Zusammen mit Britta Ruhl von der Geschäftsführung in Witten verriegelte Filialleiter Oliver Klein den Eingang. Tschüss, Kaufhof.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen. Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter!+++

15. Oktober: Ach, was konnte man nicht früher alles auf Wittens Flaniermeilen, der Bahnhof- und der Ruhrstraße, kaufen. Im Modegeschäft „Detaille“, bei Spielwaren „Langelittig“, im Glas- und Porzellanwaren-Geschäft Schemmann, i n den Modehäusern Sinn oder Boeker. Lesen Sie hier Erinnerungen an eine Zeit, als Witten noch Einkaufsparadies war .

Naturschuhe, Wäsche, Mode: Drei Fachgeschäfte schließen in Witten

7. Oktober : Es gibt auch gute Nachrichten aus dem Einzelhandel: In der Nordstraße 2 hat das Geschäft „Andes Plattenbau“ neu eröffnet. Andreas Meggers bietet in den ehemaligen Räumen des Küchenstudios jetzt gebrauchte Vinyl-Scheiben an.

Inhaberin Jutta Fladda (58) schließt aus persönlichen Gründen nach 16 Jahren Selbstständigkeit das Geschäft „Kleinschmidt Lingerie" an der Ruhrstraße in Witten. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

7. Oktober: Zum Jahreswechsel verlassen drei alteingesessene Fachgeschäfte die Innenstadt , die seit vielen Jahren eine treue Stammkundschaft hatten. Corona ist nicht der Grund, warum die Boutique Léger auf der Steinstraße schließt. „Aber das hat uns den Rest gegeben“, sagt die Inhaberin. Auch das Wäsche-Fachgeschäft Kleinschmidt von Jutta Fladda auf der Ruhrstraße macht zu. Dort gibt es bald auch keine Naturschuhe mehr. Der „Fortschritt“ schließt.

Action eröffnet in Witten-Annen

12. September: Sie stand fast vor dem Aus, hatte im vergangenen November schon die Abschiedsparty gefeiert. Doch nun geht es weiter mit Kunst und Kultur in der Galerie Himmelstropfen in Witten-Annen. Nicht nur das: Ein veganes Café ist dort geplant . Vermutlich im Januar kann sich das Viertel rund um die Bebelstraße über die Neueröffnung freuen.

3. September: Eine neue Action-Filiale hat an der Stockumer Straße 26a in Witten-Annen – dem ehemaligen Aldi-Ladenlokal – eröffnet. Zwei Drittel des Sortiments der Niederländer ändern sich ständig, jede Woche werden 150 neue Artikel präsentiert. Darunter finden sich Top-Marken sowie No-Name-Produkte.

Neuer Netto in der Wittener Innenstadt

So sieht der neue Netto-Markt an der Ruhrstraße in Witten von außen aus. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

25. August: Der Netto-Supermarkt an der Ruhrstraße in Witten hat nach seinem Umbau wieder geöffnet. An der Kasse gibt es eine besondere Neuheit: Mit einem Schwerpunkt auf Snacks, frischen Backwaren und das schnelle Bezahlen an Selbstscan-Kassen sollen sich Angestellte für die Mittagspause eindecken können.