Einfach ausgesetzt: Wer hat ein neues Zuhause für Maja?

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Witten. Maja wartet noch immer in Witten auf ihre Leute. Kann denn wirklich niemand der tollen Hündin helfen?

Die gute Nachricht ist: Der behinderte Pudel Emil und Cocker-Spaniel Jasper konnten inzwischen durch den Artikel in der WAZ vermittelt worden. Doch leider findet sich bislang niemand für die wunderschöne Schäferhündin Maja.

Maja wurde in Witten ausgesetzt. Foto: Arche Noah

Maja wurde vor einem Jahr im Lutherpark Witten ausgesetzt und kam dann zur Arche Noah. Seitdem wartet sie verzweifelt auf ein neues Zuhause und eine nette Familie.

Hündin ist bereits in Witten im Training

Die dreijährige Hündin ist Menschen gegenüber sehr lieb und gehorsam. An der Leine pöbelt sie gern bei Hundebegegnungen und geht dann auch richtig in die Leine. Deshalb wird mit ihr bereits regelmäßig trainiert und es zeigen sich auch schon erste Erfolge. Trotzdem werden für Maja sehr konsequente Menschen gesucht, die sich durchsetzen können. Die müssten sich doch finden lassen!

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 39 03 77 und 02302 57 558.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten