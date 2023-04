Zwei 13-Jährige werden verdächtigt, in Witten mehrere Einbrüche begangen zu haben. (Symbolbild)

Polizei Einbrüche: Polizei nimmt zwei 13-Jährige in Witten fest

Witten. Mit Fahrrädern sollen zwei 13-Jährige in Witten nachts auf Einbruchstour gegangen sein. Die Polizei fragt: Wer hat etwas gesehen?

Zwei 13-Jährige werden verdächtigt, mehrere Einbrüche in Witten begangen zu haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Aus dem Cafe del Sol an der Ruhrstraße war in der Nacht zu Donnerstag gegen halb drei ein Einbruchsalarm gemeldet worden. Aufgrund eines Zeugenhinweises gelang es Polizeibeamten kurz darauf, im Nahbereich zwei dringend tatverdächtige Jungen vorläufig festzunehmen, die Diebesgut bei sich trugen.

Mehrere Tat in Witten in einer Nacht

Die weiteren Ermittlungen müssen nun klären, ob die beiden 13-Jährigen außerdem verantwortlich sind für einen versuchten Auto-Diebstahl im Bereich „Drei Könige“ sowie einen Tankstellen-Einbruch an der Sprockhöveler Straße 147 und einen Wohnungseinbruch in unmittelbarer Nähe. Letzterer wurde in der gleichen Nacht gegen 1.10 Uhr begangen.

Da sich die Wohnanschrift der beiden Tatverdächtigen, die juristisch noch als Kinder gelten, nicht ermitteln ließ, wurden sie zunächst dem Jugendamt übergeben. Es gibt Hinweise darauf, dass die Jungen mit Fahrrädern unterwegs waren. Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib dieser Fahrräder haben sowie alle, die Angaben zu den übrigen Taten machen können, sich unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

