Einbruch in Wittener City: Polizei sucht nach Täter

Witten. Die Polizei sucht nach einem Einbruch in der Wittener City nach einem flüchtigen Mann. Kurios: Die Geschädigte ließ den Täter selbst ins Haus.

Nach einem Einbruchsversuch in der Wittener City sucht die Polizei nach einem Mann. Der Tatverdächtige soll Spanisch sprechen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, spielte sich das Ganze bereits am Freitag, 6. Oktober, ab. Nach Angaben der Ermittler bemerkte eine 37-jährige Frau, die in der Nähe des Hauptbahnhofs wohnt, gegen 16.10 Uhr einen Mann, der sich von außen an ihrem Badezimmerfenster zu schaffen machte.

Wittenerin öffnete Terrassentür

Der Wittenerin vermutete, dass es sich dabei um einen Handwerker handelte und öffnete dem Täter die Terrassentür. Der Mann gelang somit in die Wohnung, verständigen konnten sich die beiden aber nicht, da er spanisch sprach. Die Frau drängte den Mann aus den eigenen vier Wänden, anschließend flüchtete er. Der Einbrecher soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

