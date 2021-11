Ein kleines bisschen Schnee: Witten sieht wie gezuckert aus

Der erste Schnee ist am Montagvormittag (29. November) im Wittener Stadtteil Durchholz gefallen. Die weiße Pracht war nicht von langer Dauer.

Witten. Auf das, was da noch kommt: Ein bisschen Schnee sorgte am Montagmorgen in Witten für viel Freude – und den ersten Einsatz von Streufahrzeugen.

Ein kleines bisschen Schnee sorgte am Montagmorgen (29.11) in Witten für mehr Freude denn Leid. Die Landschaft - wie hier in Durchholz – sah wie gezuckert aus. Angeblich gab es sogar Versuche, kleine Schneebälle zu formen.

Laut Stadtverwaltung waren ab 6 Uhr vier Streufahrzeuge im Wittener Stadtgebiet im Einsatz, die mehrere Tonnen Salz verteilten. Ein Fahrzeug fasst drei Tonnen Salz. Insgesamt sieht sich die Stadt gut für den Winter vorbereitet: 1400 Tonnen Streusalz lagern in der neuen Salzhalle des Betriebsamts, die bis unters Dach gefüllt ist. Mal gucken, ob da überhaupt noch was kommt!

