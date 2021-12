Ein Kalender aus Witten mit Witz und Liebe zum Detail

Witten. Empfehlenswert: Figuren aus dem Eisenbahn-Modellbau und Landschaftsmotive aus Witten geben diesem Kalender einen pfiffigen lokalen Bezug.

Sichtlich Spaß hatte die Wittener Diplom-Fotodesignerin Julia Unkel bei der Präsentation des neuen Sparkassen-Kalenders für 2022 mit dem Titel „Witten – mit Liebe zum Detail“. Viel Spaß werden auch die Betrachter haben, denn Figuren aus dem Eisenbahn-Modellbau und bekannte Wittener Landschaftsmotive geben dem Kalender einen pfiffigen lokalen Bezug.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Der nunmehr 45. Wittener Sparkassen-Wandkalender liegt bereits in allen hiesigen Sparkassengeschäftsstellen bereit und wird kostenlos ausgegeben. „Die Sparkasse möchte mit dem Kalender dazu beitragen, den Blick für ungewohnte Perspektiven auf unsere Heimatstadt zu schärfen – und Witten quasi neu zu entdecken“, findet Vorständin Andrea Psarski. So werden auf jedem Kalender-Monatsblatt liebevoll Szenen mit den Minifiguren in realer, aber dennoch ungewohnter Wittener Umgebung inszeniert. So lassen die Figürchen zum Beispiel vorm Eisenbahnviadukt Drachen steigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten