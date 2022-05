Ein Dankeschön: Tag der Pflege in der Wittener Innenstadt

Witten. Unternehmen und Vereine aus der Pflegebranche stellen sich bei einem Aktionstag (12. Mai) in der Bahnhofstraße Witten vor. Das wird geboten.

Die enorme Bedeutung der Pflegeberufe soll am Donnerstag zum Internationalen Tag der Pflege auch in Witten sichtbar gemacht werden. Der 12. Mai ist der Geburtstag der britischen Krankenschwester und Wegbereiterin der modernen Pflege Florence Nightingale. Dazu werden in der Bahnhofstraße bis hin zum Berliner Platz zahlreiche Akteure und Akteurinnen aus der Pflegebranche mit einem vielfältigen Angebot an Informationsständen und Mitmach-Aktionen vertreten sein. Von 13 bis 18 Uhr informieren die Unternehmen und Vereine über die verschiedenen Tätigkeitsfelder und präsentieren sich als potenzielle Arbeitgeber.

In diesem Jahr plant das Stadtmarketing Witten Aktionstage, wie den Tag des Fahrrads oder den Welttag des Naturschutzes, in die Wittener Innenstadt zu bringen. Der Internationale Tag der Pflege bildet nun den Auftakt zu dieser Reihe. Weitere Informationen unter www.stadtmarketing-witten.de

