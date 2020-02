Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Blumenstrauß für die Oma

Der Auftritt Margot Käßmanns war eingebettet in den klassischen Ablauf des Gottesdienstes der Creativen Kirche. Der Himmelwärts-Chor sang viele Lieder, es wurde gebetet und zum Schluss wurden drei Blumensträuße an Besucher verteilt. Diese geben sie an andere Menschen weiter. Die kleine Helene hat zum Beispiel einen für ihre Oma entgegengenommen.

Der nächste Himmelwärts-Gottesdienst findet am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr im Saalbau statt. Dann ist „Radiogesicht“ und WDR 5-Moderator Uwe Schulz mal wieder zu Gast. Für die Musik sorgen Chris Lass, Gospelkomponist und Workshopleiter, sowie Sängerinnen und Sänger des Chortags NRW.