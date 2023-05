Stadt Witten: Eichenprozessionsspinner noch nicht angekommen

Witten. Viele Wittenerinnen und Wittener fürchten in einigen Bäumen derzeit den Eichenprozessionsspinner. Ist er es wirklich? Die Stadt gibt Antworten.

Ist der Eichenprozessionsspinner in Witten angekommen? Laut Stadt hat es in den vergangenen Tagen vermehrt Anfragen besorgter Bürgerinnen und Bürger beim Betriebsamt gegeben. Noch kann die Verwaltung allerdings Entwarnung geben.

An einigen Bäumen in der Stadt sammeln sich derzeit wieder Gespinste, die an ein dichtes Spinnennetz erinnern.. Noch handelt es sich dabei aber nicht um den Eichenprozessionsspinner, ein Eichen-Schädling, der mit seinen Brennhaaren zumindest allergische Reaktionen auf der Haut von Menschen hervorrufen kann. Die Gift-Raupe tritt in der Regel erst Ende Mai auf. Zurzeit sei eher die Gespinstmotte unterwegs, die Bäume und Büsche mit ihren Fäden befällt. Diese ist für Menschen und Tiere ungefährlich.

Wittener können Mängelmelder nutzen

Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang. Foto: Patrick Pleul / picture alliance/dpa

Da das Ende des Monats aber naht und die Saison des Eichenprozessionsspinners somit allmählich beginnt, hat die Stadt bereits einige Vorbereitungen getroffen, um die Eichen zu schützen. Allen voran wird dort auf Meisen gesetzt, die die Schädlinge fressen. Um den Vögeln möglichst gute Lebensbedingungen zu bieten, hängt die Grünflächen-Abteilung seit einigen Jahren verstärkt Meisenkästen auf.

Wer übrigens Pflanzen entdeckt, die vom Eichenprozessionsspinner befallen sind, kann diese über den Mängelmelder der Stadt (daiswat.witten.de) melden. Die Meldung geht dann direkt an das Betriebsamt. Die Experten dort erkennen in der Regel gleich, ob es sich tatsächlich um den Eichenprozessionsspinner handelt. Wenn das der Fall ist, informieren sie eine Spezialfirma, die den Befall innerhalb von 48 Stunden entfernt.

