DRK Witten bietet im Café Schelle Tablet-Kurs für Ältere an

Witten. Das DRK Witten hat im Café Schelle einen Tablet-Kurs für Senioren angeboten. Die Resonanz war unerwartet gut – mit Langzeitfolgen.

Das Quartiersmanagement des DRK Kreisverbandes Witten hat sein Angebot im Café Schelle erweitert und im Nachbarschaftstreff nun auch einen Tablet-Kurs für Seniorinnen und Senioren angeboten unter dem Motto „Digital mobil im Alter“. Er war gut besucht.

Ehrenamtliche haben die 69- bis 89-jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Zeitraum von acht Wochen online und in Präsenzveranstaltungen im Umgang mit Tablets begleitet. Die alltagsnahen Themen des Kurses richteten sich nach den Interessen der Senioren. So ging es z.B. um Sicherheit online, Videotelefonie, Fotoerstellung und vieles mehr. Außerdem erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über YouTube, die Google-Suche, die App der Deutschen Bahn und Mediatheken.

DRK Witten: Ältester Teilnehmer hat sich gleich ein eigenes Gerät angeschafft

Die Resonanz sei so gut gewesen, dass sich der älteste Teilnehmer im Nachgang ein eigenes Gerät zugelegt hat, das mit Unterstützung der Ehrenamtlichen eingerichtet wurde. Eine Seniorin hat den Bereich der eBay-Kleinanzeigen für sich entdeckt und einige Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse nun in der Smartphone-Gruppe weiter, die ebenfalls im Café Schelle zusammenkommt. Die Ehrenamtlichen, die den älteren Menschen mit viel Engagement die digitale Welt nahegebracht haben, bieten weiterhin ihre Unterstützung an. Neue Aktionen, etwa zum Thema „Wie richte ich mein neues Tablet ein?“ sind bereits in Planung.

Franziska Stein und Christina Gauer sind im Café Schelle die zentralen Ansprechpartnerinnen für die Menschen im Quartier. Sie bieten zweimal pro Woche offene Beratungsstunden an der Schellingstraße 6/8 an und helfen dann z. B. beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen: dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr.

