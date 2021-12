Gesundheit DRK in Witten bittet Bürger dringend um Blutspenden

Witten. Viel weniger Menschen als sonst gehen gerade zur Blutspende. Das DRK Witten bittet deshalb dringend um Hilfe. Bald gibt es wieder einen Termin.

Gute Vorsätze fürs Neue Jahr? Wollen Sie abnehmen, mehr Sport treiben, nicht mehr Rauchen? Oder vielleicht wollen Sie 2022 mit einer guten Tat starten: Da in der vierten Coronawelle das Spendenaufkommen um bis zu 20 Prozent eingebrochen sei, bittet der Blutspendedienst des DRK in Witten wieder dringend um die Hilfe der Bevölkerung.

Wer helfen und Blut spenden möchte, der hat dazu am Montag, 3. Januar, die Gelegenheit. Das DRK-Team lädt ins Lukaszentrum an der Pferdebachstraße 39a ein. Die Mitarbeiter sind zwischen 15.30 und 20 Uhr vor Ort. Coronabedingt wird eine vorherige Anmeldung erbeten unter www.blutspende.jetzt.

Wittener DRK-Sprecher: Blutspende kann Leben retten

Die Blutspende selbst dauert nur etwa zehn zehn Minuten. Für den gesamten Spendenablauf sollten Bürgerinnen und Bürger rund eine Stunde Zeit einplanen. Laut DRK werden täglich 14.000 Blutspenden in Deutschland benötigt – für die Akuthilfe bei Unfällen, in der Krebstherapie, für planbare Operationen und auch bei Immunkrankheiten.

„Eine Blutspende kann Leben retten“, macht DRK-Sprecher Jens Struppek noch einmal deutlich. Denn Blut könne man schließlich nicht künstlich herstellen. Er betont, dass das Spenden auch während der Pandemie unproblematisch sei. „Wir halten uns an viele Sicherheitsmaßnahmen.“ Das fängt damit an, das ein fester Termin vereinbart werden muss, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig vor Ort sind. Direkt am Eingang wird die Temperatur gemessen und eine Maske müssen ohnehin alle tragen.

