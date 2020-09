Drei Beamte sind in der Nacht zu Samstag (12.9.) bei einer Randale in der Wittener Innenstadt verletzt worden.

Polizei Drei Polizisten bei Randale in Wittener Innenstadt verletzt

Witten. Mit Flaschen sind Polizeibeamte Samstagfrüh (12.9.) angegriffen worden, als sie die Personalien eines 22-jährigen Witteners aufnehmen wollten.

Zu einer Randale ist es in der Nacht zum Samstag gegen 3.30 Uhr in der Wittener Innenstadt gekommen.

Ein 22-jähriger Wittener hatte zuvor einen Gullydeckel auf der Straße ausgehoben und damit die Schaufensterscheibe eines Handyladens in der Ruhrstraße eingeworfen. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen. Doch als die Beamten seine Personalien feststellten wollten, bekam der 22-Jährige plötzlich Unterstützung.

Drei Wittener Polizisten wurden verletzt

Ein Gruppe von etwa 25 Personen, die sich auf dem Kornmarkt befunden hatte, solidarisierte sich mit dem Verdächtigen gegen die Polizei. Sie griffen die Beamten mit Schlägen und Tritten an, auch Flaschen wurden geworfen, so meldet es die Polizei. Bei der Randale sind drei Polizisten leicht verletzt worden, sie blieben aber dienstfähig. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Lage zu beruhigen. Zwei Täter wurden in Gewahrsam genommen.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten