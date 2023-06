Blaulicht Drei junge Wittener stehlen Metall von Baustelle in Wetter

Witten/Wetter. Drei junge Männer aus Witten sollen von einer Baustelle in Wetter Altmetall gestohlen haben. Und das sogar zweimal am gleichen Tag.

Dieser Ausflug in die Nachbarstadt endete auf der Polizeiwache. Wie jetzt bekannt wurde, sollen drei junge Wittener im Alter zwischen 15 und 24 Jahren am vergangenen Freitag, 23. Juni, gegen 19 Uhr Altmetalle von einer Baustelle in Wetter gestohlen haben.

Das Ganze passierte nach Angaben der Polizei in der Osterfeldstraße. Die Männer sollen anschließend mit einem Pkw geflüchtet sein. Allerdings kamen sie knapp zwei Stunden später wieder zurück und wiederholten ihre Tat. Diesmal war aber ein Streifenwagen vor Ort, sodass die Beamten die Täter erwischten.

Damit sie nicht noch ein drittes Mal stehlen konnten, wurden die Männer zur Polizeiwache gebracht. Eine große Beute blieb ihnen nicht. Das Altmetall wurde sichergestellt.

