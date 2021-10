Drei ganz persönliche Stadtführungen zu Fuß durch Witten

Die Stadtführungen durch Witten starten am Berliner Platz.

Witten. Noch nichts vor am Samstag (23.10.)? Wie wäre es mit einer ganz persönlichen Stadtführung durch Witten? Zwei Frauen und ein Mann warten auf Sie.

„Mein Witten“: Unter diesem Titel bieten zwei Frauen und ein Mann aus der Ruhrstadt am Samstag (23.10.) ganz persönliche Führungen an. Sie sind Teil der Bustour von Baukultur NRW, die in verschiedenen Städten Station macht.

Der Bus steht ab 10 Uhr auf dem Berliner Platz. Zunächst gibt es eine kleine Einführung. Um 11 Uhr (bis etwa 14 Uhr) beginnen dann parallel drei Stadtführungen, an denen die Menschen spontan und ohne Anmeldung teilnehmen können. Dabei werden unterschiedliche Bezüge und Geschichten sichtbar.

„Deshalb ist Witten toller als Berlin“

So führt die Leiterin des Stadtarchivs Martina Kliner-Fruck zum jüdischen Friedhof Ledderken mit Zwischenstationen zur nationalsozialistischen Geschichte in Witten. Hinweis: Männer müssen bei einem Teil der Führung eine Kopfbedeckung tragen. Jasmin Vogel spaziert unter diesem Motto zu Fuß durch die Stadt: „Frau Vogel, wohin, wenn mir langweilig ist?“ Janek Küttner vom Unikat-Club erklärt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern: „Deshalb ist Witten toller als Berlin – Möglichkeitsräume in Witten-Mitte“.

Das Wittener Kollektiv „Heimlich laut“ ist ebenfalls mit jungen Kunst- und Kulturschaffenden vor Ort. Von 16 bis 18 Uhr folgt dann noch ein Gespräch im Saalbau-Foyer an der Bergerstraße 25: „SaalUmBau“ – neue Visionen für die Stadt Witten“. Initiator ist das Kulturforum.

