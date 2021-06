Digitaler Impfausweis: Post für zweifach Geimpfte aus Witten

Witten. Wer im Impfzentrum des EN-Kreises doppelt geimpft wurde, erhält Post: Die QR-Codes für den digitalen Impfausweis werden zugeschickt. So geht’s.

Es gibt Post – und zwar zunächst für diejenigen, die bereits vollständig im für Witten zuständigen Impfzentrum in Ennepetal geimpft wurden: Sie erhalten in den nächsten Tagen ihre QR-Codes für das elektronische Impfzertifikat postalisch zugeschickt.

Der Briefversand ist heute gestartet, sodass die Ersten ihre Codes bereits in den nächsten Tagen erhalten werden“, so die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Mit der CovPass-App bzw. über die Corona-Warn-App können die Codes dann gescannt und das Impfzertifikat so auf dem Smartphone vorgehalten werden.

Versand dauert etwas

„Insgesamt haben bisher schon 1,4 Millionen Menschen ihre Erst- und Zweitimpfung in einem der 28 Impfzentren in unserem Landesteil erhalten. Genauso viele Briefe werden also in den kommenden Tagen nach und nach verschickt. Wer seine Codes morgen oder übermorgen noch nicht im Briefkasten hat, sollte dementsprechend nicht beunruhigt sein. Hier ist – wie so oft während der Pandemie – noch einmal etwas Geduld gefragt“, betont der KVWL-Vorstand.

Zugleich werden in den Impfzentren im Moment alle Vorbereitungen getroffen, damit die Ausstellung der aktuellen Impfzertifikate bald auch direkt vor Ort möglich ist. In Kürze sollen dann auch die niedergelassenen Ärzte die Möglichkeit haben, die elektronischen Impfzertifikate über ihre Praxisverwaltungssoftware zu erstellen. Noch geht dies nur in den Wittener Apotheken.

