Diese Studiengänge der Uni Witten erhalten Top-Noten

Witten. Studierende haben das Lehrangebot der Uni Witten/Herdecke bewertet. So schneidet die Hochschule bei dem Ranking ab.

Hochschulrankings sind beliebt. Es kursiert eine Vielzahl verschiedener Hochschul-Bewertungen in Zeitschriften und im Internet – eins davon ist das des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), der Zeitung Die Zeit. In „Deutschlands größtem Hochschulranking“ erhält die Uni Witten/Herdecke mit ihren Master-Studiengängen der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft Top-Noten.

Studierende haben die Master-Studiengänge General Management (M. A.), PPE – Philosophy, Politics and Economics (M. A.) und Strategy Organization (M. Sc.) der Universität Witten/Herdecke (UW/H) im neuen CHE Hochschulranking mit „herausragend“ beurteilt: In allen zehn Bewertungskategorien liegt die UW/H deutlich über dem Mittelwert aller Hochschulen, die am Ranking teilgenommen haben. Vor allem in den Bereichen „Lehrangebote“ und „Studienorganisation“, aber auch in der Forschungs- und Praxisorientierung konnten die Studiengänge punkten.

Studierende bewerten das Lehrangebot der Uni Witten/Herdecke

In dem Ranking bewerten die Studierenden neben der allgemeinen Studiensituation unter anderem den Übergang in den Master, das Lehrangebot, die Betreuung und Unterstützung, digitale Lehrelemente sowie die Praxis- und Forschungsorientierung in der Lehre. Dem gegenüber stehen Fakten zur Forschungsleistung wie die Zahl der Forschungsgelder, Veröffentlichungen oder Promotionen pro Wissenschaftler.

Dekan Dirk Sauerland freut sich über das Abschneiden der Uni Witten/Herdecke. Foto: Volker Wiciok / Uni Witten/Herdecke

„Das Kursangebot ist hervorragend, es wird in einer Art und Weise auf Interessen und Initiativen der Studenten eingegangen, die an den allermeisten Hochschulen vermutlich kaum vorstellbar wäre“, heißt es in einem der Kommentare, die die Studierenden abgeben konnten. Gelobt werden auch die Möglichkeit zu eigenständigen Forschungsarbeiten in Lehrveranstaltungen und die Beteiligung an Forschungsprojekten.

Dekan lobt Beschäftigte

„Wir freuen uns sehr über die großartigen Bewertungen durch unsere Studierenden; besonders darüber, dass die Qualität der Lehre und die Betreuung im Studium so wertgeschätzt werden. Das zeigt, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Fakultät einen sehr guten Job machen“, sagt Prof. Dr. Dirk Sauerland, Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft.

Das Studierendenmagazin ZEIT CAMPUS veröffentlicht eine Auswahl der Ergebnisse für das Fach BWL in der aktuellen Ausgabe. Das Magazin ist seit dem 21. November im Handel erhältlich. Das Ranking der Masterstudiengänge ist ab sofort unter heystudium.de/masterranking abrufbar. Weitere Informationen gibt es auch unter che.de/ranking-deutschland/. Wer mehr über die Studiengänge der Uni Witten/Herdecke erfahren will, findet die Infos auf der Internetseite der Hochschule.

