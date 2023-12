Der Hohenstein in Witten bietet viel Grün. Darüber sollen Besucher nun mehr erfahren.

Natur Diese neue Attraktion gibt es jetzt am Wittener Hohenstein

Witten Spaziergänger am Wittener Hohenstein sollen die Wanderwege besser erleben können. Dafür wurde ein neuer Pfad errichtet. Das erwartet Besucher.

Der Hohenstein in Witten ist nicht nur für Einheimische ein beliebtes Ausflugsziel. Aber was für Bäume und Sträucher befinden sich überhaupt in dem Wald? Um diese Frage zu klären, gibt es nun einen neuen Baumkundepfad.

Auf einer Strecke von 1,7 Kilometern können Besucherinnen und Besucher an 26 informativen Tafeln Wissenswertes über die heimischen Bäume und Sträucher erfahren. Vom imposanten Lebensbaum über majestätische Buchen und Eichen bis hin zur Stechpalme – der Baumkundepfad bietet eine Reise durch die Vielfalt der heimischen Flora.

Neuer Weg beginnt am Parkplatz Hohenstein in Witten

Die Tafeln informieren nicht nur über das Aussehen, sondern auch über die charakteristischen Merkmale der jeweiligen Pflanzen und Bäume. Der Pfad beginnt und endet auf dem Parkplatz Hohenstein. Auf dem Weg geht es auch am Lehrbienenstand und dem Wildgehege vorbei.

Die Stadt Witten hat das Projekt in Eigenregie auf den Weg gebracht. Betriebsamtsmitarbeiter und Forstwirtschaftsmeister Sven Moch hat es im Rahmen seiner Meisterausbildung entwickelt. Die städtische Schreinerei hat die Tafeln aus heimischem Holz hergestellt. Dem neuen Erlebnis auf dem Hohenstein steht also nichts mehr im Wege.

