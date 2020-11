Diese gut 300 Orte in Witten sind Denkmäler

Derzeit sind 278 Baudenkmäler, ein Denkmalbereich und 33 Bodendenkmäler in die Denkmalliste der Stadt Witten eingetragen. Darunter sind Fachwerkhaus-Ensembles wie an der Kirchstraße in Herbede, Stollen im Muttental, Grabmäler auf Friedhöfen, Ehrenmäler. Die Liste ist einsehbar auf der Stadtseite www.witten.de .

Denkmäler sind Sachen, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht. Sie sollen die Geschichte Wittens und die Lebensweisen früherer Generationen aufzeigen. Ganz offensichtlich ist dies bei Objekten der Fall, die gleichzeitig Touristenattraktionen sind – wie bei Zeche Nachtigall, Bethaus, Schloss Steinhausen, Schleusenwärterhaus oder Burgruine Hardenstein. Ebenso denkmalgeschützt sind die Villen an der Ruhrstraße, mit Parkanlage Hohenstein oder der Helenenturm – und viele Wittener Kirchen.

Auch Trafostationen in Witten sind Denkmäler

Es gibt aber auch besondere Bauten in Witten, die laut Amt denkmalwürdig sind: wie das Eisenbahnviadukt Wetterstraße, die Brennerei Sonnenschein, der Wasserturm Bommerholz oder der Hochbunker Augustastraße . Dazu zählen auch Trafostationen (Alte Straße, Elberfelder Straße), Geschäftshäuser an der Bahnhofstraße (z.B. „Keudel“), die Pestalozzischule, das Ruhr-Gymnasium oder die Grundschule Herbede.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter!+++

Wittens geschützter Denkmalbereich meint die Siedlung Witten-Ost . Unter hohen Bäumen liegen die markanten Siedlungshäuser rund um Vinzenz-Kirche und Rüdinghauser Straße. Jüngste Eintragung in die städtische Denkmalliste wird ein ehemaliges Pastorenhaus Am Berge in Herbede sein. Das Objekt aus dem Jahre 1766 wurde im August vorläufig unter Denkmalschutz gestellt, die Eintragung wird derzeit vorbereitet.

Manchmal werden verfallene Denkmäler deutlich aufgewertet, wie das Gebäude der Maschinenfabrik Scharfen an der Ruhrstraße . In den historischen Mauern entstehen hochwertige Loft-Wohnungen . Die Gebäude, geschätzt auf das Jahr 1889, hat die Frielinghaus Schüren Projektentwicklungs-GmbH erworben und lässt es zurzeit umbauen.

Hier gibt mehr Artikel, Bilder und Videos.