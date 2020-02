Die Karnevalspartys in Witten

In der Werkstadt steigen gleich drei Partys. An Weiberfastnacht (20.2.) sorgen ab 19 Uhr Schlager, Karnevalshits und die beliebtesten Charts für Stimmung. Der Eintritt kostet 4 Euro. Zwei Tage später, am 22.2., steigt dann die große Karnevalsparty „Trefft den Karneval.“ Los geht es um 18 Uhr. Wer verkleidet kommt, zahlt zwei Euro, ansonsten kosten die Tickets an der Abendkasse drei Euro.

Am Sonntag (23.3.) sind dann die Kinder an der Reihe: An diesem Tag beginnt um 14 Uhr der Kinderkarneval mit dem Kinder- und Jugendzirkus „RatzFatz“ und zahlreichen Mitmachaktionen. Karten gibt es ab 6 Euro.

Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) feiert ebenfalls an Weiberfastnacht (20.2.) Einlass ist an der Hörder Str. 364 um 15:30 Uhr, das Programm beginnt um 16 Uhr.

Der Rosenmontagsumzug der Kita Kreisstraße findet am 24.2. in Annen statt. Start ist um 9.30 Uhr an der Kita, Kreisstraße 30.