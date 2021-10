Im Wahlkampf setzten die Grünen auf das Thema Klimaschutz. Die Fraktion in Witten sieht bei einer möglichen Ampel-Koalition mehr Tempo bei dem Thema.

Politik Die Grünen in Witten befürworten Ampel-Koalition im Bund

Witten. Die Grünen-Fraktion in Witten befürwortet die Koalitionsgespräche auf Bundesebene. Was sie sich von einer möglichen Ampel-Regierung erhofft.

Die Grünen in Witten befürworten die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene. Am Sonntag hatte der Parteitag beschlossen, dass die Verantwortlichen die Gespräche und Verhandlungen mit der SPD und der FDP aufnehmen sollen.

Insbesondere die sozialpolitischen Aspekte, wie der höhere Mindestlohn oder die Umwandlung von Hartz IV, begrüßt der Vorstand der Grünen in Witten. Zudem würde nach Ansicht der hiesigen Fraktion nun auch mehr Tempo in die Klimaschutzpolitik kommen. „Aus meiner Perspektive ist nun ein zentraler Punkt für die Koalitionsverhandlungen, dass wir Grüne, gemeinsam mit der SPD, eine gerechte Klimapolitik durchsetzen“, sagt Juliane Schell, Vorstandsmitglied der Wittener Grünen. Zudem solle eine CO2-Steuer pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger zurück gezahlt werden. „So wird geringerer und nachhaltiger Konsum belohnt“, sagt Schell.

Grüne in Witten erwarten umfassende Reformen

Nach 16 Jahren unter einer CDU-Regierung erwarten die Grünen beim anstehenden Regierungswechsel umfassende Reformen. Neben den Themen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit seien ein moderner Staat und digitaler Aufbruch mit entsprechenden Investitionen erforderlich. Zudem sei gemeinsam mit der SPD und FDP auch eine Gesellschaftspolitik machbar, „die der modernen Lebenswelt Rechnung trägt“, so die Partei. „Grüne haben die Chance, Verantwortung zu übernehmen und entscheidend mitzuwirken an einer neuen Regierung. Diese gilt es zu nutzen“, heißt es weiter.

