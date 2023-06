In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not Die Geschwister Bounty und Balou wurden einfach ausgesetzt

Witten. So ein hübsches Paar! Doch die Geschwister Bounty und Balou wurden in einem Karton ausgesetzt. Nun warten sie in Witten auf seine zweite Chance.

Heute möchte die Arche Noah mal wieder zwei Katzen vorstellen, die dringend auf Hilfe warten.

Balou und seine Schwester warten bei der Arche Noah in Witten. Foto: Arche Noah

Bounty und Balou sind zusammen in einem Karton ausgesetzt worden und dann zur Arche gekommen. Bounty ist eine Sibirische-Waldkatzenmix-Dame, Balou ein Britisch-Kurzhaar-Mixkater.

Die Geschwister waren nicht kastriert und nicht gechippt. Beides ist inzwischen erledigt worden, außerdem wurden die beiden etwa drei Jahre alten Fundtiere ordentlich aufgepäppelt. Zusammen suchen sie nun ein schönes, neues Zuhause – sie werden nur gemeinsam vermittelt.

Bounty ist anfangs etwas schüchtern, was sich bei näherem Kontakt aber schnell legt. Foto: Arche Noah

Wer lieber nur eine Katze oder eine andere Rasse hätte: Außer Bounty und Balou warten noch andere Stubentiger bei der Arche Noah in Witten auf eine zweite Chance.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8 und 02302 39 03 77.

