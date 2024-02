In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere aus dem Heim: Was man vor der Adoption beachten sollte

Tiere in Not

Tiere in Not Trächtig ausgesetzt: Nun sucht Paillette eine neue Familie

Witten Border Collies gelten als sehr klug und menschenfreundlich - Paillette macht da keine Ausnahme. Doch eines müssen ihre neuen Halter wissen. . .

Heute sucht die Arche Noah ein neues Zuhause für die schöne Paillette.

Wer hat Platz und Zeit für Paillette? Sie wartet bei der Arche Noah in Witten. Foto: Arche Noah Witten / WAZ

Paillette ist eine kastrierte Border-Collie-Hündin. Sie stammt aus Frankreich, wo sie hochträchig ausgesetzt worden ist. Zum Glück wurde eine Pflegestelle für sie gefunden, dort konnte sie ihre Welpen gebären und aufziehen.

Die Vierjährige ist ein rassetypisch lebhafter Hund, der Aufgaben braucht. Als Besitzer wären daher sportliche Menschen ideal, die Zeit und Lust haben, um die hübsche Hündin auch auslasten zu können.

Paillette macht es ihren Leuten dabei leicht. Sie sei verträglich und ganz nett zu jedermann, versichern die Betreuer von der Arche Noah.

So bekommt man Kontakt zur Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Mehr Informationen gibt es unter 02302 57558. Übrigens: Die Arche Noah sucht auch Pflegestellen für Tiere in Not.

