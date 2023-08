Gedenken DGB lädt zu Gedenken am Antikriegstag in den Lutherpark

Witten. Auch in diesem Jahr wird in Witten zum Antikriegstag für Frieden demonstriert. Der DGB und Partner laden dazu ans Mahnmal im Lutherpark.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begeht mit vielen Bündnispartnern auch in diesem Jahr den Antikriegstag in Witten. Anlass ist der 84. Jahrestag des Angriffs Nazi-Deutschlands auf Polen und damit der Beginn des Zweiten Weltkrieges. „Vor dem Hintergrund des verbrecherischen Überfalls Russlands in die Ukraine vor nunmehr über eineinhalb Jahren ist der Krieg zurück in Europa und dieses Datum aktueller denn je“, sagt Fatih Ece, DGB Organisationssekretär Ruhr-Mark.

Der Gewerkschaftsbund fordert in seinem Aufruf zum Antikriegstag einen Rückzug der russischen Truppen aus ukrainischem Gebiet. Das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung stehe außer Frage. „Dennoch warnen wir aber eindringlich vor dem Irrglauben, immer mehr Waffen für die Ukraine würden zu einem schnelleren Ende des Krieges führen“, so Ece. Die Bundesregierung solle ihr Handeln stärker auf friedliche Ansätze zur Konfliktlösung fokussieren und mehr Diplomatie wagen.

Viele Kooperationspartner sind beteiligt und nehmen teil

Die Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung beginnt am Freitag, 31. August, um 17 Uhr am Mahnmal im Lutherpark. Neben dem DGB Ennepe-Ruhr sind auch beteiligt: IG Metall Ennepe-Ruhr-Wupper, attac, Deutsche Friedensgesellschaft Witten-Hagen, Freundschaftsverein Tczew-Witten, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA EN), Friedensforum, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und die Seniorenvertretung.

