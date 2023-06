Deutschlandticket für Schüler könnte in Witten kommen

Witten. Das Deutschlandticket für Schüler soll in Witten schon ab dem kommenden Schuljahr eingeführt werden. Zumindest fordern das die Grünen.

Die Grünen-Fraktion in Witten will das Deutschlandticket für alle Schülerinnen und Schüler ab dem kommenden Schuljahr ermöglichen. Die soll in der Ratssitzung am Montag, 19. Juni, diskutiert werden.

Die Grünen haben einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag gestellt. Somit sollen alle Schüler bereits nach den Sommerferien die Möglichkeit haben, einen kostengünstigen Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr zu erhalten. Auch Schüler, die keinen Anspruch auf Erstattung von Schulbeförderungskosten haben, etwa weil sie nah genug an der Schule wohnen, sollen vergünstigt an das Ticket kommen.

Grüne in Witten wollen letzte Ratssitzung nutzen

„Um einen Start zum neuen Schuljahr zu ermöglichen, war es wichtig, dass wir noch die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause erreicht haben, damit die Weichen für die Nutzung des neuen Schüler- und Schülerinnen-Tickets gestellt werden können“, sagt Ratsmitglied Christian Walker. Insbesondere für einkommensschwache Familien sei sei das kostenlose beziehungsweise vergünstige Deutschlandticket ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigeren Mobilität.

„Durch die neuen Verträge zwischen Schulträgern und Verkehrsunternehmen werden Kinder und Jugendliche schon früh an die Nutzung des umweltschonenden ÖPNV herangeführt“, heißt es von den Grünen. Positiv sei zudem, dass das Ticket auch in der Freizeit genutzt werden kann. Finanzielle Belastungen für den kommunalen Haushalt würden laut der Partei nicht entstehen.

