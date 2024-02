Deutlich über 100: Ältester Mann Wittens feiert Geburtstag

Wolfgang Preusche, der älteste Mann Wittens, wird am Mittwoch (6.2.) 104 Jahre alt.

Witten Neulich feierte die älteste Frau Wittens ihren 110. Geburtstag. Und wie alt wird an diesem Mittwoch (7.2.) der älteste Mann in der Ruhrstadt?

Vor einem Jahr wurde Wolfgang Preusche gefragt, welches Ziel er denn vor allem für das neue Lebensjahr habe. Schlagfertig antwortete der damals frisch gebackene 103-Jährige: Er wolle die 104 knacken. Man kann dem älteren Herrn nur gratulieren. Er hat‘s geschafft.

An diesem Mittwoch (7. Februar) feiert der älteste Mann der Stadt im Lutherhaus tatsächlich seinen 104. Geburtstag. Auffällig ist nicht nur sein äußerst gepflegtes Erscheinungsbild. Wolfgang Preusche sieht einfach viel jünger aus.

Okay, mit dem Hören klappt‘s nicht mehr so gut. Aber wer will das mit über 100 auch noch von sich behaupten? Der Jubilar hat sich sein Leben lang viel bewegt und das ist vielleicht einer der Gründe, warum er dieses biblische Alter erreicht hat. Und welches Ziel verfolgt er für das neue Lebensjahr? Raten Sie mal...

